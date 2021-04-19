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ЕС призвал Россию отвести войска от границ Украины

19 апреля, 11:15

Виталий Семченко Виталий Семченко

Боррель подчеркнул, что в отношениях с РФ по многим направлениям нарастает напряженность

Евросоюз призвал Россию отвести войска от границы Украины.

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Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы будем обсуждать ситуацию на украинской границе, где развернуты российские войска для полевых учений. Это очень опасная ситуация, мы призываем Россию отвести свои войска от границы с Украиной", – заявил он.

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Дипломат также подчеркнул, что в отношениях ЕС и России по многим направлениям нарастает напряженность.

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