ЕС призвал Россию отвести войска от границ Украины

Боррель подчеркнул, что в отношениях с РФ по многим направлениям нарастает напряженность

Евросоюз призвал Россию отвести войска от границы Украины.

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Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы будем обсуждать ситуацию на украинской границе, где развернуты российские войска для полевых учений. Это очень опасная ситуация, мы призываем Россию отвести свои войска от границы с Украиной", – заявил он.

Дипломат также подчеркнул, что в отношениях ЕС и России по многим направлениям нарастает напряженность.

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