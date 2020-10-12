ЕС продлил санкции против России за отравление Скрипалей

"Черный список" будет действовать как минимум до середины октября 2021 года

Страны Европейского союза решили продлить еще на год санкции, касающиеся разработки и применения химического оружия. Они касаются также четырех россиян.

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Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС после встречи министров иностранных дел Евросоюза, которая состоялась 12 октября под руководством вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля.

"Сегодня Совет решил продлить на один год, до 16 октября 2021 года, режим, позволяющий ЕС вводить ограничительные меры в отношении лиц и организаций, участвующих в разработке и применении химического оружия", – говорится в заявлении Совета ЕС.

Как отмечается, на данный момент санкции действуют в отношении одной организации (сирийского Научно-исследовательского центра, SSRC) и девяти человек (пяти сирийцев и четырех граждан России, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании).

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Санкции действуют с 2018 года и подразумевают запрет на поездки в страны Европейского Союза, замораживание счетов, а также запрет на предоставление средств перечисленным лицам. Россияне попали в "черный список" в прошлом году.

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Целью санкций указана "поддержка глобального запрета химического оружия согласно Конвенции о запрете химического оружия".

Кроме ЕС, свои санкции против России за покушение на Скрипалей также ввели США.

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