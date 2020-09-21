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ЕС провалил санкции против Беларуси

21 сентября, 17:18

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Министры иностранных дел стран-членов Европейского союза не смогли согласовать введение санкций в отношении причастных к фальсификациям результатов президентских выборов в Беларуси и пыткам над демонстрантами.

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Об этом за встрече с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской 21 сентября заявил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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