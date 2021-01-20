ЕС рассчитывает восстановить отношения с США, пострадавшие при Трампе

Глава Еврокомиссии считает приход к власти Байдена "моментом, которого мы ждали"

Президент Европейского совета Шарль Мишель считает, что с приходом к власти в США демократа Джо Байдена появилась возможность восстановить отношения с Соединенными Штатами, которые "сильно пострадали" при президентстве Дональда Трампа.

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Об этом он заявил во время выступления в Европейском парламенте, передает "Радио Свобода".

Мишель также пригласил Байдена на саммит в Брюссель.

"Сегодня есть возможность восстановить наши трансатлантические отношения, которые сильно пострадали за последние четыре года... В первый день его мандата я обращаюсь с торжественным предложением к новому президенту США: давайте учредим новый пакт для сильной Европы, для сильной Америки и для лучшего мира", – сказал глава Евросовета.

По его словам, новый документ должен укрепить многосторонние отношения, помочь в борьбе с коронавирусом и изменением климата, а также восстановить экономику двух сторон, обеспечив справедливую торговлю и решив вопрос безопасности.

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"Мы вместе должны стать основой международного порядка, основанного на правилах, работая на благо мира, безопасности, процветания, свободы, прав человека и гендерного равенства", – сказал Мишель.

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен также заявила, что ЕС готов к перезагрузке трансатлантических отношений с Вашингтоном.

"Этот новый рассвет в Америке – тот момент, которого мы ждали", - сказала она.

Как известно, сегодня, 20 января, в США прошла инаугурация 46-го президента Джо Байдена.

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