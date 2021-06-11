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ЕС разрешил привитым от COVID-19 свободные поездки по своей территории

11 июня 2021 13:45

Виктория Барановская Виктория Барановская

Соответствующее решение поддержали 27 стран-членов Евросоюза, а предложение внесла Европейская комиссия

Граница Украины со страной-членом Евросоюза - Польшей больше не на замке

Граница Украины со страной-членом Евросоюза - Польшей больше не на замке / Фото: Getty Images

В пятницу, 11 июня, Евросоюз принял решение ослабить ограничения на поездки для вакцинированных от COVID-19.

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Об этом сообщает Reuters.

Таким образом, люди, которые в течении 14 дней прошли полную вакцинацию от коронавируса, могут свободно путешествовать из одной страны ЕС в другую.

Вакцинированные европейцы теперь не должны делать тесты и сидеть на карантине, когда они путешествуют по странам Евросоюза.

Такое предложение внесла Европейская комиссия, а 27 стран ЕС его поддержали.

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Отметим, что ограничения для других путешественников должны основываться на степени контроля страны, из которой они прибывают.

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Ранее сообщалось, что ЕС открывает границы с 1 июля. Одним из условий въезда будет наличие ковидного сертификата. Это документ, который подтверждает, что человек вакцинирован или не болеет COVID-19.

В Украине тоже начали разрабатывать паспорт вакцинации. Но вокруг него уже полно мифов, якобы с ним нельзя будет попасть в страны ЕС и вакцина у нас не такая. Журналисты "Сегодня" разбирались,что в этом правда, а что мифы.

Напомним, что Украина введет COVID-сертификаты через 10-14 дней после того, как это сделает Европа.

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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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