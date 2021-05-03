ЕС собирается открыть границы для туристов – впустят не всех

Еврокомиссия разработала рекомендации по ослаблению ограничений для въезда путешественников и механизм противодействия пандемии в таких условиях

Европейская комиссия официально выступила за ослабление ограничений на въезд в Евросоюз по "несущественным причинам" и впервые предложила впустить иностранных туристов в страны – члены ЕС.

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Об этом 3 мая сообщили на сайте Еврокомиссии.

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"ЕК предлагает разрешить въезд в ЕС по несущественным причинам всем лицам, не только прибывающим из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, но и получившим последнюю рекомендованную дозу одобренной в ЕС вакцины", – говорится в заявлении.

Отмечается, что в будущем условия въезда могут упростить и для людей, иммунизированных вакцинами из списка Всемирной организации здравоохранения для использования в чрезвычайных ситуациях.

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В то же время в комиссии рекомендуют Евросоюзу повысить порог новых случаев COVID-19 для стран, из которых может быть разрешен въезд.

Еще одно предложение – создание нового механизма "экстренного торможения", который будет координироваться на уровне ЕС, чтобы ограничить риск попадания мутировавших штаммов коронавируса в ЕС.

"Это позволит государствам-членам в сжатые сроки временно ограничить до необходимого минимума все поездки из затронутых стран на срок, необходимый для принятия соответствующих санитарных мер", – говорят в ЕК.

Напомним, в марте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о разработке COVID-паспортов и рассказала, что будет представлять собой документ.

Сможет ли это помешать украинцам путешествовать, читайте в материале на нашем сайте.

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