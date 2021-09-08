ЕС согласовал продление персональных санкций против РФ: сроки

Европейский союз согласовал продление персональных санкций против России еще на шесть месяцев. Санкции были введены за подрыв территориальной целостности Украины.
Об этом сообщает брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяка в Twitter.
"Послы ЕС дали зеленый свет на продление на шесть месяцев запретов на выдачу виз и замораживание активов 177 людям и 44 организациям, которые, как считается, подорвали территориальную целостность Украины", – отметил Рикард Йозвяка.
Давление на Россию
Ранее Зеленский заявил на встрече с Меркель, что Украина и Германия должны сохранять давление на Российскую Федерацию.
"Наша позиция о необходимости проведения саммита "Нормандской четверки" неизменна. Пока отсутствует прогресс, давление на Российскую Федерацию должно сохраняться, и мы хотим видеть здесь очень активные усилия наших партнеров", – заявил президент.
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