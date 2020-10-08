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ЕС согласовал санкции за кибератаку на бундестаг, в которой подозревают Россию

8 октября, 02:46

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В санкционном списке физлица и организация

Европейский союз запустил процедуру введения санкций за кибератаку на германский бундестаг, осуществленную в 2015 году, как подозревают, из России.

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Об этом сообщили информированные источники AFP, передает DW.

Послы 27 стран – членов ЕС договорились ввести визовые запреты в отношении двух физических лиц и заблокировать их счета на территории Евросоюза. Информация об их личностях и гражданстве будет обнародована только после вступления санкций в силу.

Кроме людей в санкционном списке также есть одна организация.

Как отмечает издание, окончательное решение по поводу введения штрафных мер должны утвердить правительства членов Евросоюза.

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Кибератака на бундестаг в мае 2015 года парализовала IT-инфраструктуру парламента ФРГ и парламент пришлось полностью отключить от интернета на несколько дней.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в мае 2020 года возложила ответственность за случившееся на Россию. Немецкие следователи считают, что атака могла исходить от одного из агентов российского ГРУ, и в мае был выдан ордер на арест гражданина России Дмитрия Бадина.

Мы также сообщали, что проедположительно российские хаккеры совершили кибернападение на университетскую клинику Дюссельдорфа, в результате которой умерла одна из пациенток.

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Россия Германия ЕС санкции кибератака бундестаг
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