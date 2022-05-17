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СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

ЕС составил план Маршалла для Украины на 8 страницах

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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17 мая, 21:14
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Согласно проекту документа, восстановление разрушенной войной инфраструктуры Украины займет более 10 лет
Европейская комиссия разработала стратегический план по восстановлению Украины. Фото: УНИАН, коллаж "Сегодня"
Европейская комиссия разработала стратегический план по восстановлению Украины. Фото: УНИАН, коллаж "Сегодня"

Европейская комиссия разработала стратегический план послевоенного восстановления Украины. Он называется "Отстроить Украину". Восьмистраничный проект решения комиссия планирует утвердить в среду, 18 мая.

Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.

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Подробности

Согласно проекту документа, восстановление разрушенной войной инфраструктуры Украины займет более 10 лет.

Выделенные средства будут связаны со строгими условиями – борьба с коррупцией и усилиями украинского правительства по проведению реформ. Отмечают, что реформы должны приблизить Украину к ЕС.

Так, при восстановлении новая инфраструктура и дома должны быть разработаны так, чтобы соответствовать климатическим требованиям.

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Финансовый вклад ЕС должен поступить из новой программы бюджета ЕС. Она должна основываться на том, как работает помощь ЕС государствам-членам после пандемии коронавируса. По этой программе страны-члены должны представить Еврокомиссии планы реформ и инвестиций.

Большое значение в плане придается надлежащему управлению, верховенству права, рациональному управлению финансами и защите от коррупции и мошенничества.

Кроме того, гранты Украины могут быть покрыты за счет дополнительных платежей государств-членов в бюджет ЕС или за счет перераспределения в пределах бюджета. По поводу льготных кредитов Киеву комиссия предлагает финансировать их, взяв на себя новые долги. Затем государства-члены понесут общую ответственность в отношении этих долгов ЕС.

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Зеленский заявил о современном Плане Маршалла для Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина, Европа и весь свободный мир – на пути к общей победе. По словам главы государства, уже готовится масштабный План восстановления нашей страны после войны. Этот план станет современным аналогом исторического Плана Маршалла. Об этом Зеленский сообщил на Международной донорской конференции высокого уровня в поддержку Украины в Варшаве.

"Мы уже готовим масштабный План восстановления Украины после войны и нуждаемся в стратегическом международном плане поддержки для Украины, который будет современным аналогом исторического Плана Маршалла. Это деньги, технологии, специалисты и возможности для роста, которые необходимы для возвращения безопасной жизни, для модернизации и социального развития", – сказал Зеленский.

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