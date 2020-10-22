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ЕС созывает экстренный совет по коронавирусу

22 октября, 00:46

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Встреча состоится в формате видеоконференции

Глава Евросовета Шарль Мишель принял решение провести экстренный саммит 29 октября, на котором соберутся главы государств и представительств ЕС.

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Об этом он сообщил в Twitter.

"Нам необходимо усилить наши коллективные усилия по борьбе с COVID-19", – написал Шарль Мишель.

Мероприятие состоится в формате видеоконференции. В октябре уже прошли два саммита ЕС. На них кроме других тем также обсуждали пандемию коронавируса.

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К слову, в Европе из-за пандемии коронавируса вводят новые ограничения. В Бельгии, где располагается Еврокомиссия, Совет ЕС и Европарламент введен комендантский час, закрыты кафе и рестораны.

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Ежедневно в Европе фиксируют все больше случаев коронавируса. Из-за этого власти стран идут на радикальные методы – ужесточают карантин.

Также мы писали о том, что из-за COVID-19 с 22 октября по 3 ноября в стране будет действовать общенациональный режим ограничений на передвижение.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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