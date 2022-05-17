ЕС утвердил Украине четвертый транш помощи: на что пойдут деньги

Деньги выделят из Европейского Фонда Мира

Боррель рассказал об очередной помощи Украине/Фото: europarl.europa.eu, Pixabay. Коллаж: "Сегодня"

Совет министров Европейского Союза во время заседания в Брюсселе утвердил выделение Украине четвертого транша помощи. Она составляет 500 миллионов евро.

Об этом сообщает Укринформ.

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"Мы взвесили все пути финансовой поддержки на фоне ухудшения гуманитарной ситуации перед фактом финансовых потребностей в период войны и для послевоенного восстановления страны и, главным образом, для того, чтобы защищать себя. Мы согласились предоставить (Украина – ред.) дополнительные 500 миллионов евро из Европейского Фонда Мира для поставок оружия. Мы начали с 500 миллионов евро и сейчас уже достигли суммы в два миллиарда. Это только верхушка айсберга, потому что очень многое делают сами страны-члены, не спрашивая о финансовой компенсации. Это гораздо больше этих двух миллиардов", — сказал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

Боррель добавил, что Европейский Фонд Мира не входит в бюджет ЕС, он формируется за счет вкладов от стран-членов и предназначен для финансирования операций безопасности Евросоюза. Кроме того, Боррель отметил, что встреча министров иностранных дел Евросоюза, посвященная ситуации в Украине, состоялась с участием министров иностранных дел Украины и Канады.

На что пойдут $40 млрд, которые США выделили Украине?

По словам президента Украины Владимира Зеленского, средства будут использованы максимально быстро и без бюрократии для усиления защиты Украины. Прежде всего они пойдут на оружие и боеприпасы для нас, оборудование. Но не только. Это также поддержка расследования военных преступлений Российской Федерации, оккупантов, поддержка дипломатической работы и тому подобное.

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