ЕС введет новые санкции против режима Лукашенко – журналист

Беларусь ждет жесткое наказание за воздушный терроризм – летом ожидаются два пакета санкций

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Европейский Союз в июне примет новые санкции в отношении режима Лукашенко за "захват" самолета Ryanair.

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Об этом сообщил брюссельский журналист Рикард Йозвяк в своем Twitter.

Если персональные санкции должны быть в июне, то секторальные хотят успеть до августа.

"Четвертый пакет санкций в отношении Беларуси должен быть принят в июне. Также должны быть составлены списки лиц, ответственных за вынужденную посадку рейса Ryanair. Секторальные санкции, вероятно, займут немного больше времени, но цель – сделать это до летних каникул ЕС в августе", – написал Йозвяк.

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Как сообщали новости "Сегодня", президент США Джо Байден уже заявил, что вопрос о разработке санкций в отношении властей Беларуси из-за принудительной посадки самолета Ryanair находится в процессе рассмотрения. А вот Великобритания уже ввела санкции против Беларуси.

В свою очередь Лукашенко впервые отреагировал на "пиратский захват" самолета. Также белорусский диктатор рассказал, откуда поступил звонок о минировании самолета.

Видео: Сегодня

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