ЕС введет санкции против России за Керченский мост и атаку хакеров на Меркель

Новые ограничения введут в ближайшее время, сообщает журналист

Евросоюз готовится ввести санкции против России за незаконное строительство Керченского моста и хакерскую атаку на Бендестаг в 2015 году. Об этом в Twitter сообщил журналист Рикард Йозвяк.

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"Санкции в отношении лиц, ответственных за строительство Керченского моста, и тех, кто несет ответственность за кибератаки на Бундестаг в 2015 году, получат зеленый свет в ближайшее время", – сообщил он.

При этом журналист сообщил, что санкции ЕС в отношении Беларуси пока остаются заблокированными.

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Напомним, о завершении строительства так называемого Керченского моста и готовности железнодорожной части переправы Россия заявила 23 декабря 2019 года. Открывал железнодорожное соединение между материковой частью РФ и захваченным украинским полуостровом лично президент Владимир Путин.

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Это вызвало осуждение не только Украины, но и со стороны Европейского Союза, США и других представителей международного сообщества.

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