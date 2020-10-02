ЕС ввел санкции против окружения Лукашенко: в "черном списке" 40 чиновников

Лукашенко пока не попал под санкции, Брюссель еще надеется на диалог с ним

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз официально ввел в действие санкционный список по Беларуси, в него вошли 40 человек, однако туда не попал нелегитимный президент Александр Лукашенко.

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Об этом сообщает российское государственное информагентство ТАСС.

Отвечая на вопрос, почему Лукашенко не включен в "черный список", Мишель заметил, что ЕС намерен "продолжать диалог" с Минском. При этом глава Евросовета не назвал никого из фигурантов этого списка.

В то же время в Официальном журнале ЕС сообщается, что в "черный список" внесены 44 представителя руководства Беларуси, в их числе руководители МВД и ЦИК республики.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Минск назвал санкции Евросоюза карательной мерой за то, что Беларусь не пошла на требования Запада, и с сегодняшнего дня вводит ответные санкционные меры против ЕС.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно страны Балтии – Эстония, Литва и Латвия – ввели санкции против белорусских чиновников, которые, по их мнению, играли ключевую роль в фальсификации выборов. Возглавил санкционные списки президент Александр Лукашенко. Позже Беларусь ввела ответные санкции против этих стран.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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