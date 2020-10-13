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ЕС вводит карантинные зоны из-за короновируса: как будут "делить" страны

13 октября, 16:07

Денис Беспалов Денис Беспалов

Страны-члены ЕС еженедельно должны предоставлять данные по трем критериям

А Евросоюзе установили новые критерии по закрытию границ внутри сообщества из-за ситуации с коронавирусом.

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Об этом сообщили в пресс-службе Совета Европы.

Как отмечается, Совет Европы одобрил рекомендации о координации мер по ограничению свободного передвижения. Рекомендации содержат распределение стран на зоны в соответствии с эпидемиологической ситуацией.

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Так, страны-члены ЕС еженедельно должны предоставлять данные по трем критериям:

  • количество новых зарегистрированных случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней;
  • количество тестов на 100 тысяч населения, проведенных за последнюю неделю;
  • процент положительных тестов, проведенных за последнюю неделю.
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В зависимости от результатов все страны будут распределены на четыре зоны:

  • "зеленая" – показатель новых случаев за 14 дней ниже 25, а частота положительных результатов теста ниже 4%;
  • "оранжевая" – показатель новых случаев за 14 дней ниже 50, но процент положительных результатов тестов составляет 4% или выше;
  • "красная" – показатель новых случаев за 14 дней составляет 50 или выше;
  • "серая" – информации недостаточно или показатель тестирования ниже 300.

Ранее сообщалось, что полмиллиона украинцев потеряли работу за время карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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ЕС карантин коронавирус
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