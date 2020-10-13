ЕС вводит карантинные зоны из-за короновируса: как будут "делить" страны

А Евросоюзе установили новые критерии по закрытию границ внутри сообщества из-за ситуации с коронавирусом.
Об этом сообщили в пресс-службе Совета Европы.
Как отмечается, Совет Европы одобрил рекомендации о координации мер по ограничению свободного передвижения. Рекомендации содержат распределение стран на зоны в соответствии с эпидемиологической ситуацией.
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Так, страны-члены ЕС еженедельно должны предоставлять данные по трем критериям:
- количество новых зарегистрированных случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней;
- количество тестов на 100 тысяч населения, проведенных за последнюю неделю;
- процент положительных тестов, проведенных за последнюю неделю.
В зависимости от результатов все страны будут распределены на четыре зоны:
- "зеленая" – показатель новых случаев за 14 дней ниже 25, а частота положительных результатов теста ниже 4%;
- "оранжевая" – показатель новых случаев за 14 дней ниже 50, но процент положительных результатов тестов составляет 4% или выше;
- "красная" – показатель новых случаев за 14 дней составляет 50 или выше;
- "серая" – информации недостаточно или показатель тестирования ниже 300.
Ранее сообщалось, что полмиллиона украинцев потеряли работу за время карантина.
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