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ЕС выделит странам-партнерам часть своей вакцины от COVID-19

22 января, 02:08

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

О точных сроках пока не сообщается

Саммит ЕС намерен предоставить странам-партнерам вакцины от коронавируса в ограниченном количестве, которые были заказаны для стран сообщества.

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Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы приняли решение о создании европейского механизма, который позволит выделить часть предзаказанных ЕС вакцин для государств – партнеров", – заявила она.

По ее словам, вакцины будут переданы в страны в ближайшее время.

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К слову, согласно последним данным, в мире зафиксировано более 96,2 млн случаев коронавируса. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли более 53,1 млн человек. В то же время побороли болезнь более 2,06 млн человек.

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Ранее сообщалось, что в Израиле сомневаются в заявленной эффективности вакцины от коронавируса от Pfizer и BioNTech. Есть опасения, что препарат может не защитить от новых штаммов вируса.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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ЕС вакцина коронавирус
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