ЕС задушит Путина новыми санкциями

Рикард Йозвяк отметил, что среди послов ЕС есть компромисс

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Страны Европейского Союза согласовали санкции против президента Российской Федерации Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова за войну против Украины.

Об этом сообщил у себя на странице в Twitter корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

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Нет запрета на визы

"Есть компромисс среди послов ЕС, чтобы заморозить активы Путина и Лаврова, но нет запрета на выдачу виз", – написал он.

there is a compromise among EU ambassadors to put asset freezes on Putin and Lavrov but no visa ban. #Russia#Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 25, 2022

Санкции США

Президент США Джо Байден заявил о введении санкций против банков Российской Федерации, где находятся более триллиона долларов.

"А также отсоединим крупные банки от американской финансовой системы. При этом сегодня мы блокируем четыре банка, включая ВТБ, который имеет 250 млрд долларов активов".

Также президент США заявил, что страна вводит и другие санкции.

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Напомним, Великобритания в ответ на российское вторжение в Украину вводит санкции против ВТБ и "Аэрофлота", запрещает полеты в страну, запрещает экспорт в Россию высокотехнологичной продукции.

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что все крупнейшие российские банки будут исключены из финансовой системы Великобритании.

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