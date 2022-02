ЕС задушит Путина новыми санкциями

Страны Европейского Союза согласовали санкции против президента Российской Федерации Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова за войну против Украины.

Об этом сообщил у себя на странице в Twitter корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

there is a compromise among EU ambassadors to put asset freezes on Putin and Lavrov but no visa ban. #Russia#Ukraine