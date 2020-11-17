ЕС заключил пятый контракт на вакцину от COVID: каждого европейца можно привить уже три раза

Предзаказ сделан на поставки уже 1,2 млрд доз вакцины, говорит Урсула фон дер Ляйен

Высший исполнительный орган Евросоюза – Еврокомиссия – заключила с немецкой фармкомпанией CureVac контракт на предзаказ вакцины от коронавируса, который стал пятым контрактом ЕК на поставки вакцины.

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Об этом написала во вторник, 17 ноября, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter.

"Сегодня мы утвердили новый контракт на закупку будущей вакцины от коронавируса для европейцев от компании CureVac. Это уже пятый такой контракт, таким образом, к настоящему моменту мы предзаказали поставки 1,2 млрд доз вакцины", — написала она, добавив, что ЕК стремится обеспечить доступ к безопасным, эффективным и недорогим вакцинам.

А в самой Еврокомиссии заметили, что соглашение с CureVac было заключено спустя несколько дней после подписания контракта с фармкомпаниями BioNTech (Германия) и Pfizer (США), который предусматривает первоначальную закупку 225 млн доз для всех стран ЕС.

По данным Евростата, после выхода Великобритании из сообщества общая численность населения 27 стран ЕС на 1 января 2020 года составила 447,7 млн человек. Таким образом, вакцин хватит на то, чтобы привить каждого жителя Евросоюза почти по три раза.

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Напомним, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрисус заявил, что вакцина не остановит пандемию коронавируса, а только поможет контролировать ее.

Также напомним, что в начале ноября CureVac заявила о положительных промежуточных результатах клинических испытаний вакцины от коронавируса.

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