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СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

ЕС заключит торговую сделку с Индией, чтобы уменьшить ее связи с Россией – СМИ

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24 апреля, 05:24
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ЕС и США пытаются установить более тесные связи с Индией
ЕС проведет переговоры с Индией, чтобы уменьшить ее торговую зависимость от РФ. Коллаж "Сегодня"
ЕС проведет переговоры с Индией, чтобы уменьшить ее торговую зависимость от РФ. Коллаж "Сегодня"

Европейский союз планирует возобновить торговые переговоры с Индией, чтобы попытаться дать южноазиатской стране реальную альтернативу диверсификации за счет отказа от России.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Подробности

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планирует встретиться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди 25 апреля. ЕС является третьим по величине торговым партнером Индии, и на его долю приходится 62,8 миллиарда евро торговли товарами.

ЕС и США пытаются установить более тесные связи с Индией, которая является крупнейшим в мире покупателем российского оружия. По словам Индии, данное оружие она использует для сдерживания агрессии со стороны соседей – Пакистана и Китая.

История закупок Индии

Заметим, что Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире, после США и Китая государство импортирует свыше 80% потребляемой нефти. В 2021 году самые большие поставки в Индию приходились с Ближнего Востока, значительные объемы также поступали из США и Нигерии, в России вместе с этим государство купило лишь 12 млн баррелей нефти (а это составило 2% от общего объема импорта).

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А в январе и феврале Индия не импортировала нефть из России.

Экспорт нефти из РФ резко сократился

С 17 по 23 марта экспорт нефти из РФ сократился более чем на четверть против экспорта на прошлой неделе.

Показатели экспорта начали снижаться сразу после того, как многие страны-потребители российской нефти начали искать других партнеров из-за нападения РФ на Украину.

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Как свидетельствуют данные Bloomberg, в среднем за сутки поставки в Россию держались на уровне 495 300 тыс./т. Это на 26,4% меньше, чем неделей раньше.

Такой уровень поставки эквивалентен примерно 3,63 миллионам баррелей в день.

Напомним, что Канада планирует перекрыть дефицит на мировом рынке, возникший вследствие ограничения импорта российских энергоресурсов, увеличением экспорта и импорта нефти и газа на 7%.

Раньше мы писали, что пока в мире дешевеет нефть, РФ из-за войны в Украине продолжает терять мировых партнеров: нефтесервисная компания Calfrac Well Services из Канады отказалась от инвестиций в РФ.

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ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 23 апреля
1
Личный состав 21 600
Личный состав
2
Самолеты 177
Самолеты
3
Вертолеты 154
Вертолеты
4
Танки 854
Танки
5
ББМ 2205
ББМ
6
Артиллерия 403
Артиллерия
7
Средства ПВО 69
Средства ПВО
8
РСЗО 143
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 182
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1543
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