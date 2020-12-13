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Евросоюз заявил, что Украина должна снять запрет на эспорт леса-кругляка

13 декабря, 14:39

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

По заявлению Еврокомиссии, соответствующее решение принял арбитраж

Украина, по заявлению Еврокомиссии, должна отменить принятый пять лет назад запрет на экспорт необработанной древесины.

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Об этом говорится в официальном сообщении на сайте ЕК.

"Окончательное решение комиссии по урегулированию споров, созданной в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, выявило, что украинский запрет на вывоз всей необработанной древесины несовместим с Соглашением об ассоциации", – говорится в заявлении.

В ЕС ожидают, что Украина как можно быстрее отменит запрет экспорта.

"Это решение завершает первый в истории торговый спор ЕС по двустороннему соглашению", – добавили в заявлении.

В Еврокомиссии уточняют – ЕС поддерживает Украину различными проектами, включая поддержку охраны окружающей среды, а также государственного управления и устойчивого управления лесами. И отмечают, что решение арбитража установило, что украинский запрет на экспорт "не соответствует ни одной из этих законных целей".

Напомним, запрет на экспорт леса-кругляка, то есть необработанной древесины, в ЕС Украина ввела в 2015 году, чтобы остановить нелегальную вырубку лесов. Кроме того, в 2018 году в Украине также криминализовали контрабанду леса-кругляка и ввели запрет на экспорт топливной древесины.

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6 сентября 2018 года Рада криминализировала контрабанду леса-кругляка. Закон устанавливает жесткую криминализацию контрабанды леса-кругляка и ограничивает внутреннее потребление необработанного лесоматериала 25 млн кубометров в год. Документ также содержит пункт о запрете экспорта топливной древесины.

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