Еще дороже, чем думали: СМИ узнали цену вакцины Pfizer для Евросоюза

Стоимость лекарства для Европы оказалась ниже, чем для США

Стоимость для Евросоюза одной дозы пока еще не одобренной в Европе вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса составит 15,5 евро, или около 18,9 доллара.

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Как сообщает Reuters, информация о стоимости лекарства указана во внутреннем документе ЕС, который оказался в распоряжении редакции агентства.

Отмечается, что по данной цене ЕС закупит 300 миллионов доз вакцины для населения стран-членов Евросоюза.

Это немного ниже той стоимости, которую согласились заплатить за 100 миллионов доз Соединенные Штаты (19,5 доллара).

Данный документ был одобрен 18 ноября – через неделю после того, как ЕС объявил о сделке по поставкам с Pfizer/BioNTech. Как ожидается, сегодня европейский регулятор примет решение насчет утверждения вакцины.

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Любопытно, что на прошлой неделе госсекретарь Бельгии по бюджету Ева Де Блекер по ошибке опубликовала на своей странице в Twitter таблицу с ценами на вакцины шести основных производителей. В ней было указано, что стоимость вакцины Pfizer для Бельгии составит 12 евро.

Напомним, что ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, что страны-члены Европейского Союза начнут массовую вакцинацию населения от коронавируса с 27 по 29 декабря.

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