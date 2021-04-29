Еще одна страна ЕС откроется для туристов в июне, но не для всех

Все зависит от введения паспортов вакцинации – в мае пройдет пилотное испытание, чтобы подготовиться к приему путешественников и спрогнозировать ситуацию

Испания рассчитывает открыть въезд для иностранных путешественников с июня, после введения общеевропейского цифрового сертификата о вакцинации против коронавируса.

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Об этом заявил испанский министр туризма Фернандо Вальдес, передает BBC.

По словам министра, в мае должно состояться пилотное испытание, чтобы подготовиться к приему туристов и спрогнозировать ситуацию в июне.

"Испания будет готова в июне сообщить всем путешественникам со всего мира, что вы можете нас посетить", – цитирует Вальдеса издание.

При этом он добавил, что любая схема допуска туристов из неевропейских стран будет зависеть от цифрового "зеленого сертификата" ЕС, и это "не волшебная палочка".

Необходимое условие

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Для въезда в Испанию турист должен будет иметь справку о прививках двумя дозами вакцин, разрешенных в Евросоюзе, или справку о том, что переболел коронавирусом, или отрицательный тест на COVID-19.

Единственный для Европейского союза сертификат вакцинации против коронавируса должен появиться до 15 июня, он будет содержать QR-код и электронную подпись.

Напомним, о начале тестирования COVID-паспортов ранее заявили в Великобритании и Франции.

Мы также сообщали, что Украина договорилась с Еврокомиссией о сотрудничестве в обеспечении совместимости украинского и европейского COVID-паспортов.

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