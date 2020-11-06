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Еще одна страна ЕС вводит комендантский час из-за коронавируса

6 ноября, 16:54

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В Румынии усилили карантинные ограничения из-за неконтролируемого распространения COVID-19

Из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции, как и в соседней Венгрии на днях, в Румынии вводят новые меры карантина, включая комендантский час.

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Об этом сообщает издание Newsmaker.

Соответствующее решение принял Национальный комитет чрезвычайных ситуаций Румынии. В силу оно вступает с 9 ноября и будет действовать 30 дней.

Кроме того, было решено закрыть детские сады и школы, а также перевести сотрудников госучреждений и частных предприятий на удаленную работу. С аналогичным призывом власти обратились и к частным предприятиям.

Обычных жителей, кроме малолетних детей, обязали носить защитные маски в общественных местах.

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Также в страны объявляется комендантский час в ночное время – с 23:00 до 5:00.

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Вдобавок к этому до окончания карантина запрещены все праздничные мероприятия, а также работа сельскохозяйственных и продовольственных рынков в закрытых помещениях.

Обычные магазины будут работать до 21:00. В привычном режиме продолжат работу аптеки, автозаправочные станции и предприятия, осуществляющие доставку товары на дом.

С начала пандемии в Румынии зарегистрировали более 276 тысяч заражений коронавирусом, а 7540 человек скончались от осложнения болезни.

Напомним, что на этой неделе во Франции установили новый рекорд распространения COVID-19 – за сутки зафиксировали 58 тыс. случаев заболевания.

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Кроме того, ранее Всемирная организация здоровья призвала страны уже сейчас готовиться к новой пандемии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Румыния эпидемия комендантский час коронавирус пандемия COVID-19
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