Еще одна страна Европы узаконила однополые браки – решение поддержали на референдуме

Право для однополых пар на заключение браков поддержали 64,10% участников референдума

Федеральное правительство и парламент уже одобрили закон с поправками

В Швейцарии на референдуме поддержали решение о разрешении однополым парам заключать брак и усыновлять детей.

Об этом сообщает Swissinfo.

Реклама

Согласно предварительным данным опроса право для однополых пар на заключение браков поддержали 64,10% участников референдума. А против – 35,90% голосовавших.

Явка на референдуме составляет сейчас 52,60%.

Напомним, что в Швейцарии, одной из последних западноевропейских стран, все еще запрещаются однополые браки.

Реклама

Федеральное правительство и парламент уже одобрили закон с поправками, но противники во главе с правой Швейцарской народной партии (SVP) заставили провести референдум по этому вопросу в пределах швейцарской системы прямой демократии.

Ранее мы сообщали, что: