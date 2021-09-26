Еще одна страна Европы узаконила однополые браки – решение поддержали на референдуме

В Швейцарии на референдуме поддержали решение о разрешении однополым парам заключать брак и усыновлять детей.
Об этом сообщает Swissinfo.
Согласно предварительным данным опроса право для однополых пар на заключение браков поддержали 64,10% участников референдума. А против – 35,90% голосовавших.
Явка на референдуме составляет сейчас 52,60%.
Напомним, что в Швейцарии, одной из последних западноевропейских стран, все еще запрещаются однополые браки.
Федеральное правительство и парламент уже одобрили закон с поправками, но противники во главе с правой Швейцарской народной партии (SVP) заставили провести референдум по этому вопросу в пределах швейцарской системы прямой демократии.
Ранее мы сообщали, что:
- несмотря на призывы Папы Римского Франциска узаконить однополые браки католическая церковь не будет благословлять однополые брачные союзы, поскольку они являются грехом.
- в Харькове прошла "свадьба" между двумя девушками. На ступеньках Центрального дворца бракосочетаний Харькова две девушки в свадебных платьях обменялись кольцами, клятвами и бросили в толпу букет.