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Еще одна страна Европы узаконила однополые браки – решение поддержали на референдуме

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
26 сентября, 19:06
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Право для однополых пар на заключение браков поддержали 64,10% участников референдума
Федеральное правительство и парламент уже одобрили закон с поправками
Федеральное правительство и парламент уже одобрили закон с поправками

В Швейцарии на референдуме поддержали решение о разрешении однополым парам заключать брак и усыновлять детей.

Об этом сообщает Swissinfo.

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Согласно предварительным данным опроса право для однополых пар на заключение браков поддержали 64,10% участников референдума. А против – 35,90% голосовавших.

Явка на референдуме составляет сейчас 52,60%.

Напомним, что в Швейцарии, одной из последних западноевропейских стран, все еще запрещаются однополые браки.

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Федеральное правительство и парламент уже одобрили закон с поправками, но противники во главе с правой Швейцарской народной партии (SVP) заставили провести референдум по этому вопросу в пределах швейцарской системы прямой демократии.

Ранее мы сообщали, что:

  • несмотря на призывы Папы Римского Франциска узаконить однополые браки католическая церковь не будет благословлять однополые брачные союзы, поскольку они являются грехом.
  • в Харькове прошла "свадьба" между двумя девушками. На ступеньках Центрального дворца бракосочетаний Харькова две девушки в свадебных платьях обменялись кольцами, клятвами и бросили в толпу букет.
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