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Еще одна страна приостановила вакцинацию AstraZeneca из-за "побочки"

15 марта, 04:23

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Запрет пока введен до 28 марта

Власти Нидерландов заявили о приостановке вакцинации от коронавируса препаратом британской компании AstraZeneca, пока до 28 марта, "в качестве меры предосторожности".

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Об этом со ссылкой на нидерландский Минздрав сообщает De Telegraaf.

"Непосредственным поводом для решения стала новая информация, появившаяся в эти выходные. Помимо ограниченного количества сообщений о тромбозах после вакцинации, есть и другие жалобы, на которых основывается решение Минздрава", – говорится в сообщении правительства Нидерландов.

Дальнейшее решение об использовании вакцины AstraZeneca будет зависеть от результатов расследования со стороны Европейского агентства лекарственных средств.

Медицинские учреждения и ассоциации Нидерландов уже проинформированы о временном запрете.

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Напомним, страны Евросоюза массово останавливают использование препарата от коронавируса компании AstraZeneca. Временно отказались от вакцинации в Дании, Норвегии, Италии, Исландии, Болгарии, Румынии и Таиланде.

Компания AstraZeneca 14 марта заявила, что ее вакцина безопасна, согласно "четким научным данным" проведенных исследований.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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Нидерланды вакцинация вакцина коронавирус AstraZeneca
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