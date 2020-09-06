Есть много свидетельств причастности Москвы к отравлению Навального – Маас

От России в ближайшие дни ожидают вклада в расследование

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас считает, что есть много свидетельств причастности властей России к отравлению Алексея Навального, и Германия и ее партнеры готовят ответ на случай, если в ближайшие дни Москва не начнет расследование. Об этом он заявил в интервью изданию Bild am Sonntag.

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"Мы ожидаем от российского правительства, что оно расследует это тяжкое преступление. Если оно не имеет никакого отношения к нападению, то должно быть само заинтересовано в том, чтобы доказать это на основе фактов", – сказал Маас.

Он также отметил, что "есть много свидетельств" причастности российского государства к отравлению оппозиционера, поэтому "следующий ход – за российской стороной".

"Если в ближайшие дни российская сторона не внесет вклад в расследование, то нам с нашими партнерами придется обсудить ответ", - добавил глава МИД ФРГ.

Предположение же, что Навальный был отравлен не на территории России, Маас назвал "абсурдным", отказавшись даже комментировать подобное.

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"Мы с нашими партнерами обсуждаем, какая реакция будет соразмерной. В конечном счете это будет зависеть от того, какие ответы предоставит Москва... Если мы говорим о санкциях, то они по возможности должны быть целенаправленными", – также заявил он.

Напомним, соратница Алексея Навального, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь заявила, что попытка убийства российского оппозиционера Алексея Навального посредством отравления "Новичком" была одобрена самим президентом РФ Владимиром Путиным.

В свою очередь российский МИД утверждает, что над химическими соединениями, входящими в группу ядов "Новичок", одним из которых был отравлен российский оппозиционер Алексей Навальный, работали специалисты многих западных стран и НАТО.

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