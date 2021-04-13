Українська
$ 27,93
33,28
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Есть риск тромбоза: еще одна страна ввела строгое возрастное ограничение для AstraZeneca

13 апреля, 00:31

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Людей до 60 лет и тех, у кого есть тяжелые заболевания, будут вакцинировать другими прививками

Ирландия приостановила вакцинацию от коронавируса препаратом Vaxzevria (AstraZeneca) людей до 60 лет.

Реклама

Такое решение принял Национальный консультативный комитет по иммунизации Ирландии (NIAC), пишет Independent.

Людей младше 60 лет и тех, у кого есть сопутствующие заболевания, приводящие к осложнениям при COVID-19, хотят вакцинировать другими прививками. Вероятнее всего прививать их будут вакцинами Moderna, Pfizer/BioNTech или Janssen (Johnson & Johnson), которые также одобрены в стране.

Также не рекомендовано вводить вторую дозу препарата Vaxzevria людям, у которых после первой инъекции наблюдались необычные побочные эффекты в виде образования тромбов.

В тренде
Путину нужна "маленькая победоносная война", чтобы отвлечь внимание СМИ от Навального

Ранее власти Британии заявили, что продолжат использовать вакцину AstraZeneca для вакцинации населения, несмотря на сообщения о тромбозах.

Реклама

Более подробно о ситуации, которая сложилась вокруг этого препарата, читайте в материале От отрицания до признания. Как AstraZeneca стала "врагом номер один".

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

вакцинация коронавирус инъекции Moderna AstraZeneca
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

От отрицания до признания. Как AstraZeneca стала
От отрицания до признания. Как AstraZeneca стала "врагом номер один"Евросоюз
В Германии вакцинированным от COVID-19 пообещали привилегии: что изменится
В Германии вакцинированным от COVID-19 пообещали привилегии: что изменитсяЕвросоюз
Слухи подтвердились: вакцина AstraZeneca действительно вызывает тромбоз
Слухи подтвердились: вакцина AstraZeneca действительно вызывает тромбозЕвросоюз
Нам пока и не снилось. В Польше две дозы COVID-вакцины получили уже 2 млн человек
Нам пока и не снилось. В Польше две дозы COVID-вакцины получили уже 2 млн человекЕвросоюз
Не только тромбоз: у вакцины AstraZeneca может быть еще один побочный эффект
Не только тромбоз: у вакцины AstraZeneca может быть еще один побочный эффектЕвросоюз
Смогут ли украинцы путешествовать в этом году за границу?
Смогут ли украинцы путешествовать в этом году за границу?Экономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять