Лидеры G7 готовы помогать Украине до победы над Путиным

Макрон и Джонсон провели 26 июня двустороннюю встречу во время саммита лидеров G7 в Германии

На саммите G7 обсуждали Путина. Фото: коллаж "Сегодня"

Премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон, обсуждая на саммите G7 поддержку Украины, заявили, что есть возможность переломить ход войны.

Об этом сообщает Сегодня.

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Итоги их встречи:

Лидеры договорились оказывать больше поддержки Украине.

Поддержка Украины необходима для укрепления ее позиций как в войне, так и в любых будущих переговорах.

Как отметили на Даунинг-стрит, лидеры стран "согласились, что это критический момент для конфликта и есть возможность переломить ход войны".

Макрон согласился в необходимости активизировать военную поддержку Украины.

Джонсон как главный лоббист интересов Украины

Премьер Британии накануне саммита призвал западных союзников твердо поддерживать Украину и отложить в сторону свои внутриполитические трудности.

Джонсон отметил, что Путину нельзя позволить безнаказанно "сломать" Украину, так как последствия этого для мира будут еще хуже, чем сейчас.

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Кроме того, все главы G7 договорились оказывать Украине бессрочную поддержку в обороне против путинской агрессии, сообщает Bloomberg. Об этом идет речь в проекте резолюции саммита.

Ранее мы сообщали, что лидеры G7 при всех высмеяли Путина.

Также сайт "Сегодня" писал, чем обернется саммит G7 и НАТО для России.