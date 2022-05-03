Мир
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензиновый кризис 🔥 РФ горит синим пламенем ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

Эстония хочет пересмотреть свои границы с Россией – СМИ

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 мая, 12:36
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В 2005 году страны подписали пограничный договор, однако был нюанс
Эстония рассмотрит предложение отозвать подписи под договорами о сухопутной и морской границе с РФ.
Эстония рассмотрит предложение отозвать подписи под договорами о сухопутной и морской границе с РФ. / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

Парламент Эстонии рассмотрит предложение отозвать подписи под договорами о сухопутной и морской границе с Российской Федерацией, подписанными 18 февраля 2014 года.

С соответствующим предложением выступила Консервативная народная партия Эстонии (EKRE), пишет Press.lv.

Реклама

Вопрос границы

"По завершении оккупации и восстановлении независимости территория Эстонии и сухопутная граница de jure на основе правопреемственности восстанавливается такими, как это предусмотрено в Тартуском мирном договоре", – говорится в пояснительной записке.

Как отмечается, две страны сегодня не имеют юридически оформленной границы. В 2005 году после более 10 лет переговоров в Москве был подписан пограничный договор, но Эстония при его ратификации включила в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора 1920 года, на основании которого проходила довоенная граница.

В свою очередь позиция РФ заключается в том, что Тартуский мирный договор является историческим документом, который не имеет юридической силы.

"Москва расценила это как попытку зарезервировать в будущем право на территориальные притязания и отозвала свою подпись. В 2014 году главами МИД двух стран был подписан новый договор, который до сих пор не ратифицирован", – пишет издание.

При этом 9 марта министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что после начала войны в Украине заключение договоров о сухопутной и морской границе "больше не имеет для Эстонии первостепенного значения".

Реклама

Напомним, посол Эстонской Республики в Украине Каимо Кууск заявил, что Россия угрожает странам Балтии, а оборона Таллинна начинается на Донбассе.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 3 мая
1
Личный состав 24 200
Личный состав
2
Самолеты 194
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 1062
Танки
5
ББМ 2567
ББМ
6
Артиллерия 475
Артиллерия
7
Средства ПВО 80
Средства ПВО
8
РСЗО 162
РСЗО
9
БПЛА 291
БПЛА
10
Корабли/катера 10
Корабли/катера
11
Транспорт 1843
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Герої не вмирають!

Спас Киев от техногенной катастрофы… Андрей Никончук - солдат ракетно-зенитного подразделения, защищавшего Киевскую ГЭС. Благодаря точности и хладнокровности “зенитчика” нашим ПВО удалось уничтожить множество воздушных целей, в том числе и ракет, которые были направлены на разрушение ГЭС. Погиб в результате вражеского обстрела. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Непокоренные
Дармограй Роман Анатольевич – подполковник, командир 3 батальона 72 отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев. Уничтожил вражескую танковую колонну под Броварами, в результате чего погиб один из высших офицеров РФ. Внес большой вклад в то, что оккупанты так и не смогли войти в Киев. Герой Украины.
История героя

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять