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Эстония открыла границу для украинцев: надо выполнить два условия

2 июля 2021 19:51

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Хотя украинцев в Евросоюз и не пускают, некоторые страны в индивидуальном порядке разрешили въезд гражданам нашей страны

В Таллинне назвали условия для въезда украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"

В Таллинне назвали условия для въезда украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"

Эстония решила впускать граждан Украины, главное условие – пройти полный курс вакцинации перед поездкой. При этом принимаются даже широко применяемые Covishield и Coronavac.

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Об этом 2 июля сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По данным МИД, въехать с целью туризма позволят только лицам без симптомов COVID-19 и прошедшим полный курс вакцинации не более чем за год до поездки.

При этом Эстония принимает все вакцины, которые используются в Украине: Comirnaty (BioNTech/Pfizer), AztraZeneca (Vaxzevria/Covishield) и CoronaVac (Sinovac).

Накануне свои границы для украинцев открыли и два других государства ЕС – Австрия и Нидерланды.

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Чтобы попасть в одну из этих стран без карантина, необходимо предоставить сертификат вакцинации одной из вакцин: Pfizer/BioNtech, AstraZeneca (Vaxzevria или Covishield), Janssen (Johnson & Johnson), mRNA-1273 (Moderna) либо от китайский Sinopharm и Sinovac.

Напомним, что ранее СМИ узнали о планах семи других стран Европы начать впускать украинцев, вакцинированных Covishield и CoronaVac.

Также мы сообщали, что со вчерашнего дня в ЕС заработали "ковидные паспорта" – уже изготовлено 200 млн таких документов.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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