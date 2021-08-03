"Это акт терроризма": в ЕС отреагировали на смерть белорусского оппозиционера Шишова

Главу "Белорусского дома в Украине" Шишова нашли мертвым. Фото: коллаж "Сегодня"
Некоторые европарламентарии уже отреагировали на смерть главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова и назвали произошедшее актом терроризма со стороны режима Александра Лукашенко.
Так, немецкий депутат от "Зеленых" Виола фон Крамон в своем Twitter назвала произошедшее еще одним ночным ужасом.
"Никто не может чувствовать себя в безопасности, Лукашенко убивает собственных граждан", – написала она.
Также литовский евродепутат Петрас Аустревичюс сообщил на своей странице в Twitter, что это акт терроризма.
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"Убийство гражданина Беларуси Виталия Шишова, руководителя ОО "Белорусский дом" в Украине – это еще один акт международного терроризма со стороны режима Лукашенко", – написал он.
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Напомним, белорусского оппозиционера Виталия Шишова нашли повешенным утром 3 августа. Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.
Ранее мы сообщали, что приятельница погибшего Виталия Шишова рассказала, что предпосылок к самоубийству у него не было никаких – у парня было много планов на жизнь.
Кроме того, в "Белорусском доме в Украине" (БДУ) заявили, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму Лукашенко белоруса.
О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:
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