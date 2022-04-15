Еврокомиссия до лета решит, будет ли Украина в ЕС – СМИ

Для принятия решения, комиссия ЕС проводит еще анализ

Вопрос еще не решет / Фото: Коллаж: Сегодня

Украину оценят по двум основным критериям членства, после этого будет принято решение о вступлении ее в ЕС. Об этом рассказал посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Европейская комиссия начала работу над анализом, как попросили государства-члены. Эта работа фокусируется на том, соответствует ли Украина двум основным критериям для членства в ЕС: функционирующая демократия и функционирующая рыночная экономика", – сказал он.

Также он отметил, что экспертная комиссия должна завершить свою оценку к июню этого года и после этого должно быть принято решение.

Путь Украины в ЕС