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СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

Еврокомиссия до лета решит, будет ли Украина в ЕС – СМИ

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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15 апреля, 03:53
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Для принятия решения, комиссия ЕС проводит еще анализ
Вопрос еще не решет
Вопрос еще не решет / Фото: Коллаж: Сегодня

Украину оценят по двум основным критериям членства, после этого будет принято решение о вступлении ее в ЕС. Об этом рассказал посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Европейская комиссия начала работу над анализом, как попросили государства-члены. Эта работа фокусируется на том, соответствует ли Украина двум основным критериям для членства в ЕС: функционирующая демократия и функционирующая рыночная экономика", – сказал он.

Также он отметил, что экспертная комиссия должна завершить свою оценку к июню этого года и после этого должно быть принято решение.

Путь Украины в ЕС

  • Президент Украины Владимир Зеленский на фоне вторжении России сообщил, что Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре. Представители Евросоюза шокированы действиями российских военных в Украине и пообещали помочь предоставить доказательства военных преступлений Международному уголовному суду.
  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что украинцы являются частью европейской семьи и будут приняты в ЕС.
  • 11 марта все лидеры стран и правительств стран Евросоюза на заседании Совета ЕС сказали "да" нашей стране. Следующее слово – за Еврокомиссией. Италия, которая еще совсем недавно считалась союзником России по многим вопросам, теперь не против того, чтобы Украина присоединилась к Европейскому Союзу.
  • 1 марта Европарламент принял заявку Украины на вступление в Евросоюз. Стартовала специальная процедура вступления.
  • Отметим, вице-президент Европейской комиссии, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что принятие Украины в Европейский Союз пока не стоит на повестке дня, хотя страна имеет европейскую перспективу.

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