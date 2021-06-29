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Еврокомиссия назвала пять потенциальных препаратов для лечения COVID

29 июня 2021 22:11

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Три из пяти препаратов имеют высокие шансы попасть в список новых терапевтических средств против коронавируса к октябрю 2021 года

/ Фото: Сегодня

Еврокомиссия объявила о создании портфеля из первых пяти потенциальных препаратов для лечения COVID-19, которые скоро могут быть доступны для лечения пациентов во всех странах Евросоюза.

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Соответствующее заявление опубликовано на сайте ЕК.

"Пять продуктов находятся на продвинутой стадии разработки и имеют высокий потенциал для того, чтобы войти в число трех новых терапевтических средств против COVID-19, которые получат разрешение к октябрю 2021 года", – говорится в сообщении.

Четыре из пяти перспективных препаратов являются моноклональными антитела, которые сейчас проходят непрерывную проверку Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА). Еще один – уже используемый как иммунодепрессант, разрешение на продажу которого может быть распространено и для лечения пациентов с COVID-19.

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"Мы делаем сегодня первый шаг к формированию широкого портфеля терапевтических препаратов для лечения COVID-19", – заявила комиссар ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидис.

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Она также отметила, что несмотря на прогресс в вакцинации, вирус не исчезает, поэтому требуется безопасное и эффективное лечение от COVID-19.

Потенциальные лекарства от COVID-19

  • Иммунодепрессант барицитиниб (лекарство, снижающее активность иммунной системы) от Eli Lilly.
  • Комбинация бамланивимаба и этесевимаба от Eli Lilly.
  • Комбинация казиривимаба и имдевимаба от Regeneron Pharmaceuticals, Inc. и F. Hoffman-La Roche, Ltd.
  • Регданивимаб от Celltrion.
  • Сотровимаб от GlaxoSmithKline и Vir Biotechnology, Inc.

Отмечается, что три из данных пяти препаратов имеют высокие шансы попасть в тройку новых терапевтических средств против COVID-19, которые получат разрешение к октябрю 2021 года.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вакцинированные люди все равно могут заразиться новым штаммом коронавируса "Дельта" и рассказали, что нужно делать, чтобы быть максимально защищенными.

Мы также писали, что в Украине начали подготовку к борьбе с "Дельта"-штаммом коронавируса. В связи с этим в стране могут ужесточить карантин.

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