В ЕС официально одобрили вторую вакцину от коронавируса

После того, как Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендовало к применению от коронавируса вакцину, созданную американской компанией Moderna, этот препарат был официально одобрен Еврокомиссией.
Об этом 6 января сообщила в своем Twitter президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы предоставляем европейцам безопасные и эффективные вакцины от COVID-19. Мы одобрили вакцину Moderna, которая стала второй одобренной в ЕС", – говорится в ее микроблоге.
Фон дер Ляйен напомнила о том, что ЕС уже заключил контрактов на поставку 2 млрд доз потенциальных вакцин. По ее словам, этого "более чем достаточно" для защиты населения Европы.
В общей сложности с первого по третий квартал 2021 года Moderna доставит в ЕС 160 миллионов доз вакцины (этого хватит для иммунизации 80 млн человек).
Напомним, что 21 декабря Еврокомиссия официально одобрила COVID-вакцину от альянса компаний Pfizer и BioNTech. Этот препарат стал первым, которым стали иммунизировать европейское население. ЕС заказал уже 300 млн доз вакцины.
Как мы уже сообщали, ранее использовать вакцину Moderna для иммунизации населения от коронавируса разрешили и в США, а также Канаде.
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