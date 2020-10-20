Еврокомиссия предложила режим санкций за нарушения прав человека

В понедельник, 19 октября, Еврокомиссия утвердила предложение режима санкций за нарушения прав человека во всем мире.

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Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, передает DW.

"Если новый глобальный режим санкций ЕС за нарушения прав человека вступит в силу, он предоставит Евросоюзу большую гибкость в вопросе преследования ответственных за серьезные нарушения прав человека и злоупотребление ими по всему миру, где бы они ни совершались, и кто бы за это ни был ответственным", – заявил Шефчович.

Он также отметил, что Еврокомиссия будет контролировать соблюдение запрета на въезд.

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К слову, за фальсификацию выборов и причастность к насилию над протестующими в Беларуси Швейцария ввела санкции против 40 белорусских чиновников.

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Также мы писали о том, что Великобритания и Канада ввели санкции против шести силовиков из окружения Лукашенко, а также его старшего сына Виктора (советника по национальной безопасности) и Игоря Сергеенко (главы администрации президента Беларуси).

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