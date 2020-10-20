Українська
$ 28,38
33,43
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Еврокомиссия предложила режим санкций за нарушения прав человека

20 октября, 01:41

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Для утверждения режима требуется согласие всех 27 государств-членов ЕС

В понедельник, 19 октября, Еврокомиссия утвердила предложение режима санкций за нарушения прав человека во всем мире.

Реклама

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, передает DW.

"Если новый глобальный режим санкций ЕС за нарушения прав человека вступит в силу, он предоставит Евросоюзу большую гибкость в вопросе преследования ответственных за серьезные нарушения прав человека и злоупотребление ими по всему миру, где бы они ни совершались, и кто бы за это ни был ответственным", – заявил Шефчович.

Он также отметил, что Еврокомиссия будет контролировать соблюдение запрета на въезд.

В тренде
Новый iPhone 12 превзошел iPhone 11 по предзаказам

К слову, за фальсификацию выборов и причастность к насилию над протестующими в Беларуси Швейцария ввела санкции против 40 белорусских чиновников.

Реклама

Также мы писали о том, что Великобритания и Канада ввели санкции против шести силовиков из окружения Лукашенко, а также его старшего сына Виктора (советника по национальной безопасности) и Игоря Сергеенко (главы администрации президента Беларуси).

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ЕС Европа санкции
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ученые назвали самую защищенную от коронавируса группу крови
Ученые назвали самую защищенную от коронавируса группу кровиЕвросоюз
Убийство учителя под Парижем: преступником оказался россиянин
Убийство учителя под Парижем: преступником оказался россиянинЕвросоюз
"Так тому и быть": Лавров грозится разорвать общение со странами ЕСРоссия
Во Франции из-за COVID-19 ввели чрезвычайное положение
Во Франции из-за COVID-19 ввели чрезвычайное положениеЕвросоюз
Суд в Италии отверг важное
Суд в Италии отверг важное "доказательство" вины МаркиваУкраина
В Европе взялись за права и зарплаты заробитчан: что предлагают (видео)
В Европе взялись за права и зарплаты заробитчан: что предлагают (видео)Экономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять