Еврокомиссия приняла стратегию по защите от COVID-19 зимой

Европейская комиссия в среду, 2 декабря, представила стратегию борьбы с распространением коронавируса COVID-19 в странах Евросоюза в зимние месяцы.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

В ЕК опасаются увеличения риска передачи коронавируса в холодный период

"Из-за особых обстоятельств, таких как собрания в помещении стратегия рекомендует сохранять бдительность и осторожность в течение зимнего периода и до 2021 года, когда произойдет развертывание безопасных и эффективных вакцин. После этого Комиссия даст дальнейшие указания по постепенной и скоординированной отмене карантинных мер", – говорится в сообщении.

В сообщении наводится шесть основных направлений по защите от коронавируса в холодное время года, которых следует придерживаться до тех пор, пока вакцины не станут широко доступными.

Физическое дистанцирование и ограничение социальных контактов в зимний период, в том числе во время новогодних отпусков.

Тестирование и отслеживание контактов.

Безопасные поездки во время новогодних отпусков, подготовка к этому транспортной инфраструктуры.

Поддержка психического здоровья населения в связи с усталостью от пандемии.

Поддержка национальных планов вакцинации членов Евросоюза.

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"Скоординированный подход в масштабах всего ЕС обеспечечит ясность для людей и предотвращение повторного распространения вируса, связанного с праздниками в конце года", – уверены в ЕК.

Там также отметили, что при смягчении мер следует принимать во внимание развитие эпидемиологической ситуации и достаточный потенциал для тестирования, отслеживания контактов и лечения пациентов.

.Напомним, ранее ВОЗ предостерегла от снятия ограничений на время Рождественских праздников в регионах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, но также предупредила о последствиях жесткого локдауна.

Мы также сообщали, что в Великобритании приняли решение на пять рождественских дней – с 23 по 27 декабря – ослабить карантин на территории Шотландии, Англии и Уэльса, а в Северной Ирландии – с 23 по 28 декабря.

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