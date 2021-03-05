Еврокомиссия разрешила странам ЕС закупать "Спутник V": есть одно условие

Ответственно за последствия после применения российской вакцины целиком ляжет на плечи местных властей

Правила Европейского союза не запрещают его странам-членам закупать неодобренные на общеевропейском уровне вакцины от коронавируса, в том числе китайского или российского производства.

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Об этом на брифинге 5 марта заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

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По его словам, Европейская комиссия разработала стратегию, которая запрещает странам ЕС вести параллельные переговоры с производителями COVID-вакцин, которые входят в одобренный портфель общих закупок вакцин.

"С юридической точки зрения страны-члены ЕС имеют право закупать вакцины от поставщиков, которые не входят в европейский пакет предзаказов вакцин", – сказал Мамер.

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Он подчеркнул, что страны ЕС, которые одобрили иммунизацию своего населения такими вакцинами, "будут самостоятельно нести ответственность за все последствия".

Напомним, что на сегодняшний день Еврокомиссия одобрила для применения в ЕС вакцины трех фармпроизводителей: Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. А массовая кампания по иммунизации жителей евросодружества началась 27 декабря.

В то же время, фармрегулятор ЕС – Европейское агентство лекарственных средств – начало исследование российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

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