Европа на пороге войны – в ОБСЕ решают, как будут усмирять Россию

В начале заседания совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое прошло 13 января в Вене, председательствующий на нем министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что сегодня Европа ближе к войне, чем когда-либо за последние 30 лет. Так он прокомментировал заявления из Москвы по поводу концентрации российских войск на границе Украины.
Об этом сообщает агентство "Интерфакс".
Оценка ситуации в ОБСЕ
"Кажется, риск войны в регионе ОБСЕ сейчас больше, чем когда-либо за последние 30 лет. Мы имели дело с возможностью серьезной военной эскалации в Восточной Европе в течение нескольких недель. Военные аналитики указывают на значительное увеличение количества войск в регионе. Недавно мы слышали требование гарантий безопасности, связанное с важной частью пространства ОБСЕ, и обновленный дискурс о сферах влияния", — сказал Рау.
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Польский дипломат подчеркнул, что такая ситуация требует серьезной международной оценки и ответной реакции на основе принципов международного права. По словам Рау, проблема не касается одной или двух стран, а подвергает угрозе стабильность и безопасность европейского региона.
"Нам нужно сконцентрироваться на мирном решении конфликта вокруг Украины в соответствии с Минскими договоренностями и уважая суверенитет, территориальную целостность и единство Украины", — отметил он.
Позиция США в ОБСЕ
Постоянный представитель США при ОБСЕ посол Майкл Карпентер решительно выступил против шантажа и агрессии РФ в адрес ее соседей.
"Мы рассматриваем неспровоцированные действия России в отношении Украины как немедленный и срочный вызов миру и безопасности в регионе ОБСЕ. У нас есть желание и преимущество продолжать дипломатию и деэскалацию, опираясь на разговоры в ОБСЕ и другие встречи на этой неделе", — заявил Карпентер.
Карпентер предложил, чтобы все 57 стран-участниц ОБСЕ обсудили пути укрепления безопасности в регионе, включая уважение к суверенитету и территориальной целостности стран, нерушимость их границ и неприменение силы или угрозы силой.
Обстановка
- В Вене 13 января прошло заседание Постоянного совета ОБСЕ, на котором обсуждали требования Кремля о предоставлении ему гарантий безопасности. Это завершающее заседание переговорного марафона по гарантиям безопасности, которые требует для себя Москва.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе страны-участницы ОБСЕ высказались в поддержку Украины, в частности ее евроатлантическим стремлениям.
- Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич уже занервничал и заявил, что если Москва не услышит конструктивного ответа на гарантии безопасности "в разумные сроки", а якобы агрессивная линия поведения в отношении России продолжится, то они будут вынуждены принять необходимые меры.