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СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

Европа на пороге войны – в ОБСЕ решают, как будут усмирять Россию

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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13 января, 17:54
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На заседании в ОБСЕ Россия опять выслушивала про свою агрессию
Украине необходима помощь в противостоянии России / Коллаж "Сегодня"
Украине необходима помощь в противостоянии России / Коллаж "Сегодня"

В начале заседания совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое прошло 13 января в Вене, председательствующий на нем министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что сегодня Европа ближе к войне, чем когда-либо за последние 30 лет. Так он прокомментировал заявления из Москвы по поводу концентрации российских войск на границе Украины.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

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Оценка ситуации в ОБСЕ

"Кажется, риск войны в регионе ОБСЕ сейчас больше, чем когда-либо за последние 30 лет. Мы имели дело с возможностью серьезной военной эскалации в Восточной Европе в течение нескольких недель. Военные аналитики указывают на значительное увеличение количества войск в регионе. Недавно мы слышали требование гарантий безопасности, связанное с важной частью пространства ОБСЕ, и обновленный дискурс о сферах влияния", — сказал Рау.

Польский дипломат подчеркнул, что такая ситуация требует серьезной международной оценки и ответной реакции на основе принципов международного права. По словам Рау, проблема не касается одной или двух стран, а подвергает угрозе стабильность и безопасность европейского региона.

"Нам нужно сконцентрироваться на мирном решении конфликта вокруг Украины в соответствии с Минскими договоренностями и уважая суверенитет, территориальную целостность и единство Украины", — отметил он.

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Позиция США в ОБСЕ

Постоянный представитель США при ОБСЕ посол Майкл Карпентер решительно выступил против шантажа и агрессии РФ в адрес ее соседей.

"Мы рассматриваем неспровоцированные действия России в отношении Украины как немедленный и срочный вызов миру и безопасности в регионе ОБСЕ. У нас есть желание и преимущество продолжать дипломатию и деэскалацию, опираясь на разговоры в ОБСЕ и другие встречи на этой неделе", — заявил Карпентер.

Карпентер предложил, чтобы все 57 стран-участниц ОБСЕ обсудили пути укрепления безопасности в регионе, включая уважение к суверенитету и территориальной целостности стран, нерушимость их границ и неприменение силы или угрозы силой.

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Обстановка

  • В Вене 13 января прошло заседание Постоянного совета ОБСЕ, на котором обсуждали требования Кремля о предоставлении ему гарантий безопасности. Это завершающее заседание переговорного марафона по гарантиям безопасности, которые требует для себя Москва.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе страны-участницы ОБСЕ высказались в поддержку Украины, в частности ее евроатлантическим стремлениям.
  • Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич уже занервничал и заявил, что если Москва не услышит конструктивного ответа на гарантии безопасности "в разумные сроки", а якобы агрессивная линия поведения в отношении России продолжится, то они будут вынуждены принять необходимые меры.

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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