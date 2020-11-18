Европа — на жестком карантине. Статистика COVID-19 все равно ухудшается

Европейские страны и регионы, медицинские системы которых оказались у критической черты из-за заболеваемости COVID-19, продолжают ужесточать карантинные ограничения.

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Ситуация с коронавирусом во многих государствах ЕС ухудшается, передает Интерфакс-Украина.

Италия. За сутки в стране выявили 32 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее сообщалось о 27 тыс. Более 700 человек скончались от последствий заражения. По 3 декабря здесь действует локдаун и комендантский час. Все, кто выходит на улицу после 22:00, должны иметь важную причину — поездка на или с работы, неотложные обстоятельства или вопросы здоровья.

Австрия. В стране начали действовать новые ограничительные меры: жителям разрешено выходить из дома для похода в магазин и для поездок на работу для тех, кто занят в жизненно важных сферах. Рестораны, салоны красоты и другие заведения сферы услуг закрыты.

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Люксембург. Власти собираются закрыть кафе и рестораны, если среднесуточный прирост не вернется к 500 случаям. С конца октября в стране фиксируют по 700-800 случаев в день.

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Шотландия. 11 районов объявлены как места "самого высокого уровня опасности". В них закрывают бары, рестораны, а также магазины, занимающиеся продажей не жизненно важных товаров.

Швеция. За последние четыре дня здесь подтвердили 15 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Власти призывают людей оставаться дома и делать тесты при появлении малейших симптомов, соблюдать социальную дистанцию и правила гигиены. В нескольких регионах, включая Стокгольм, людям советуют избегать общественных мест и магазинов, за исключением продуктовых и аптек, а также избегать вечеринок или других собраний. Жесткие ограничения не вводятся.

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Швейцария. В стране за минувшие 24 часа зафиксировали 4,5 тыс. новых случаев заболевания. Здесь действует масочный режим, запрет на работу ресторанов после 23:00, а также полный запрет работы ночных клубов. Вузы работают в режиме дистанционного обучения.

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Венгрия. Врачи предупредили, что нехватка медицинского персонала в отделениях интенсивной терапии приведет в скором времени к росту смертности среди пациентов. Здесь продолжается строгий карантин — комендантский с 20:00 до 5:00, дистанционное обучение, запрет на все собрания.

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Франция. На днях власти заявили, что благодаря общенациональному карантину страна преодолела пик второй волны пандемии COVID-19. Локдаун при этом продолжает действовать и, предположительно, продлится до 1 декабря.

Нидерланды. Страна тоже стала исключением — здесь констатировали 15%-ное снижение прироста новых случаев COVID-19. За последнюю неделю выявили 37,7 тыс. новых случаев, тогда как неделей ранее — 43,6 тыс. Власти смягчили ограничительные меры и разрешили театрам, музеям и другим общественным заведениям возобновить деятельность. В помещениях, где можно сидеть, смогут находиться до 30 человек. На улице можно будет гулять группами по четыре человека, а домой приглашать до трех человек в день.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что вакцина от COVID-19 не положит конец пандемии.

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