Европа опускает железный занавес: уже вторая страна ввела жесткий карантин

Чехов просят ограничить контакты до минимума и запретили выходить на улицу, кроме крайних случаев

Страны Европейского Союза постепенно возвращаются к жестким эпидемиологическим мерам, которые действовали полгода назад, – вслед за Ирландией, где с сегодняшнего дня опять ввели ограничения, о карантине объявила и Чехия.

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Об этом 21 октября заявил министр здравоохранения страны Роман Прымула.

Так, из-за COVID-19 с 22 октября по 3 ноября в стране будет действовать общенациональный режим ограничений на передвижение.

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Свои дома жители страны смогут покидать только в неотложных случаях – чтобы добраться на работу, за товарами первой необходимости в магазин или к врачу. Исключением являются прогулки на природе, но с соблюдением социальной дистанции – в общественных местах и на улице запрещено находиться без маски.

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Также чехов призывают сократить количество социальных контактов до "необходимого минимума".

Кроме того, власти запретили работу всех магазинов, кроме тех, которые продают товары первой необходимости, а рестораны и кафе будут продавать еду только на вынос.

Стоит отметить, что в этот день в Чехии сообщили о новом "рекорде" – 20 октября коронавирус подтвердили у 11 984 человек. Это абсолютный максимум с начала распространения инфекции. В целом в стране насчитывается почти 194 тысячи случаев заражения.

Однако с возвращением ограничений согласны не все – на минувших выходных в Праге несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против карантина.

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