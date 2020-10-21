Европа опускает железный занавес: уже вторая страна ввела жесткий карантин

Страны Европейского Союза постепенно возвращаются к жестким эпидемиологическим мерам, которые действовали полгода назад, – вслед за Ирландией, где с сегодняшнего дня опять ввели ограничения, о карантине объявила и Чехия.
Об этом 21 октября заявил министр здравоохранения страны Роман Прымула.
Так, из-за COVID-19 с 22 октября по 3 ноября в стране будет действовать общенациональный режим ограничений на передвижение.
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Свои дома жители страны смогут покидать только в неотложных случаях – чтобы добраться на работу, за товарами первой необходимости в магазин или к врачу. Исключением являются прогулки на природе, но с соблюдением социальной дистанции – в общественных местах и на улице запрещено находиться без маски.
Также чехов призывают сократить количество социальных контактов до "необходимого минимума".
Кроме того, власти запретили работу всех магазинов, кроме тех, которые продают товары первой необходимости, а рестораны и кафе будут продавать еду только на вынос.
Стоит отметить, что в этот день в Чехии сообщили о новом "рекорде" – 20 октября коронавирус подтвердили у 11 984 человек. Это абсолютный максимум с начала распространения инфекции. В целом в стране насчитывается почти 194 тысячи случаев заражения.
Однако с возвращением ограничений согласны не все – на минувших выходных в Праге несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против карантина.
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