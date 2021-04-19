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Европа поддержала Чехию в дипломатической войне с Россией

19 апреля, 15:33

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Высылка Прагой российских шпионов, скрывавшихся под личиной дипломатов, получила одобрение Еврокомиссии

После того как Прага объявила о высылке из страны двух десятков российских разведчиков, скрывавшихся под маской дипломатов, и заявления о причастности РФ к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице, где погибли два человека, в Еврокомиссии выразили солидарность с позицией Чехии на фоне дипломатической войны между Прагой и Москвой.

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Об этом завил главный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, сообщает "Европейская правда".

На ежедневном брифинге его спросили, как Еврокомиссия оценивает известие о том, что Россия может быть причастна к взрывам на территории страны-члена ЕС, в результате которых погибли двое граждан ЕС, и собирается ли требовать разъяснений от Кремля.

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"Безусловно, со стороны президента Еврокомиссии есть полная солидарность с позицией, которую заняла Чехия", – ответил Эрик Мамер. Он добавил, что более широкие комментарии по этому вопросу будут возможны после встречи Совета ЕС.

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Как сообщал сайт "Сегодня", 17 апреля чешские власти заявили о высылке из Праги 18 сотрудников российского посольства, которых идентифицировали как агентов Главного разведывательного управления и Службы внешней разведки РФ под дипломатическим прикрытием.

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Россия Чехия шпионы депортация высылка дипломатический скандал взрывы на складах
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