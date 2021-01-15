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Европа требует публичных объяснений от Pfizer за срыв поставок вакцины

15 января, 20:03

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Ситуация неприемлема и снижает доверие к процессу вакцинации, говорят министры здравоохрания

Странам-членам Евросоюза крайне не понравилось сообщение о том, что поставки вакцины от COVID-19 разработки немецкой компании BioNTech и американской Pfizer отложат на несколько недель.

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Об этом сообщает федеральное министерство здравоохранения Германии.

"В последний момент Еврокомиссия и страны-члены ЕС были проинформированы о том, что Pfizer Puurs не сможет полностью выполнить уже обещанный объем поставок в следующие три-четыре недели из-за изменений в работе на заводе Puurs", – говорится в заявлении министерства.

По данным немецкого Минздрава, Pfizer сообщила, что работы направлены на увеличение с середины февраля производственного потенциала. В Берлине "с сожалением" восприняли данную новость, ведь компании сами установили сроки поставок до середины февраля. Германия "ожидает, что Еврокомиссия как можно скорее добьется ясности и определенности от Pfizer в отношении дальнейших сроков поставок".

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Министры здравоохранения Дании, Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции и Эстонии в совместном письме выразили обеспокоенность задержкой поставок вакцины против коронавируса BioNTech и Pfizer.

"Мы просим вас срочно связаться с BioNTech/Pfizer, чтобы потребовать публичного объяснения ситуации и подчеркнуть необходимость обеспечения стабильности и прозрачности своевременных поставок", – цитируют СМИ письмо в Европейскую комиссию, подписанное шестью министрами.

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По их мнению, складывающаяся ситуация неприемлема и снижает доверие к процессу вакцинации.

А британское издание The Guardian сообщает, что Pfizer временно снизит объемы поставок вакцины от коронавируса COVID-19 в ЕС в связи с необходимостью увеличить производственные мощности до 2 млрд доз вакцины в год с нынешних 1,3 млрд.

"Временное сокращение (поставок – Ред.) коснется всех европейских стран. Пока точно неясно, сколько уйдет времени на то, чтобы Pfizer вернулась к максимальному уровню производства", – цитирует газета заявление норвежского Института общественного здравоохранения.

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Ранее сообщалось, что компания Pfizer временно сократит поставки своей вакцины против коронавируса в Европу.

Также напомним, какие страны включились в гонку вакцин от коронавируса и кто может изменить ситуацию.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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ЕС поставки срыв вакцинация вакцина Pfizer

Источник: Сегодня

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