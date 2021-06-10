Европарламент хочет изучить роль России в принудительной посадке самолета в Минске

Если участие россиян в преступлениях режима Александра Лукашенко будет доказано, против них могут применить санкции

В ICAO хотят получить больше информации об инциденте. Фото: Reuters/W.Rattay

Европарламент собирается призвать Европейский Союз изучить роль России в инциденте с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске для задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

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Проект резолюции по действиям белорусских властей, голосование по которой должно состояться 10 июня, опубликован на сайте Европарламента.

Евродепутаты отмечают, что если участие россиян в преступлениях режима Александра Лукашенко будет доказана, то против них следует ввести санкции, а посадку самолета белорусскими властями прямо называют "террористическим актом".

"Расследование должно изучить возможную роль России в террористическом акте, совершенном белорусским режимом. Если это будет доказано, любой гражданин России, прямо или косвенно участвовавший в этой операции, должен подвергнуться санкциям в рамках глобального режима санкций ЕС за нарушение прав человека", – говорится в обнародованном документе.

В Европарламенте также подозревают Россию и в других аспектах причастности к режиму Лукашенко, в частности финансовую поддержку и помощь спецслужб.

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Кроме того, в резолюции предлагается ограничить доступ белорусских дипломатов в здание Европарламента и расширить санкции против Беларуси, в том числе до отключения от системы SWIFT и запрет для европейских компаний работать с этой страной.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также считает, что решение о принудительной посадке в Минске самолета Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем на борту власти Беларуси приняли в координации с Россией.

23 мая белорусские власти, угрожая истребителем, вынудили сесть в Минске пассажирский самолет Ryanair, после чего задержали Протасевича и его девушку-россиянку. В связи с этим ЕС запретил самолетам европейских авиакомпаний пересекать белорусское воздушное пространство и закрыл небо для "Белавиа".