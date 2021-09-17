Европарламент подозревает "Газпром" в махинациях, которые привели к росту цен на газ

Причастность "Газпрома" к росту цен на газ теперь проверит Европейская комиссия

Европарламент хочет расследовать действия Газпрома / Коллаж "Сегодня"

Депутаты Европарламента инициировали расследование действий российской транснациональной энергетической компании "Газпром" в отношении потенциальных рыночных манипуляций, которые могли привести к недавнему росту цен на газ в Европе.

Об этом сообщает Bloomberg.

Реклама

43 европейских парламентария направили соответствующее письмо в Европейскую комиссию. Они заподозрили "Газпром" в возможных преднамеренных манипуляциях рынком и возможных нарушениях правил конкуренции Евросоюза.

"В июле-сентябре 2021 года спотовые цены на газ для Европы возросли до беспрецедентных уровней. Поставщики природного газа и бизнес-издания ссылались на действия "Газпрома" как на ключевые причины такого всплеска цен", – говорится в письме.

Реклама

Например, рост цен мог быть спровоцировать отказом "Газпрома" ответить на призывы европейских потребителей гарантировать дополнительные объемы поставок газа в течение лета 2021 года по причине недостаточных запасов в преддверии зимнего сезона.

В письме упоминается отказ "Газпрома" от бронирования дополнительных мощностей через Украину и отказ от долгосрочного бронирования газопровода "Ямал-Европа". Также депутаты подозревают "Газпром" в сокращении добычи газа на месторождениях на Ямале, которая была следствием, а могла и не быть следствием пожара на Заводе по подготовке конденсата к транспорту в Новом Уренгое.

Ценовой коллапс

15 сентября цена на газ в Европе вплотную подошла к отметке исторического максимума – 76 евро за МВт.ч, или $969 за тысячу кубометров. Цены растут на фоне низкого уровня запасов газа в подземных хранилищах Европы и ограниченных поставках.

Еще на прошлой неделе стоимость газа на фьючерсном рынке Европы превысила рекордные 700 долларов за тысячу кубометров. А в августе цена на газ для Европы установила рекорд за три с половиной года – с начала марта 2018-го.

Агентство Fitch Ratings прогнозирует дальнейший рост цен на природный газ на 2021-2022 годы в Европе.