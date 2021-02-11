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Европарламент призвал Украину запретить сайт "Миротворец"

11 февраля, 19:35

Виталий Семченко Виталий Семченко

Утверждается, что ресурс незаконно использует "личные данные сотен людей"

Европейский парламент одобрил резолюцию по Украине, в которой содержится призыв к запрету деятельности сайта "Миротворец".

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Об этом сообщается на сайте парламента.

В документе утверждается, что администрация ресурса незаконно использует "личные данные сотен людей".

"Европарламент призывает власти решительно осудить и запретить деятельность экстремистских и разжигающих ненависть групп и веб-сайтов, таких как "Миротворец", которые разжигают напряженность в обществе и неправомерно используют личные данные сотен людей, включая журналистов, политиков и членов меньшинств", – сказано в сообщении.

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Также в резолюции содержится призыв к власти привлечь к ответственности виновных в нападениях на журналистов.

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Как сообщалось ранее, Европарламент 11 февраля утвердил доклад об имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС. За что хвалили и ругали Украину – читайте в материале "Сегодня".

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Европарламент резолюция миротворец
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