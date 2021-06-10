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Европарламент выступил за жесткие экономические санкции против Беларуси

10 июня 2021 18:59

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Евродепутаты также призвали отключить Беларусь от SWIFT и запретить участвовать в Олимпиаде

Президент Беларуси Александр Лукашенко. Коллаж: "Сегодня"

Президент Беларуси Александр Лукашенко. Коллаж: "Сегодня"

Европейский парламент принял новую резолюцию по Беларуси, которая предполагает введение новых санкций.

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Об этом сообщает белорусская служба "Радио свобода".

Резолюция призывает ЕС:

  • ввести против Минска новые санкции;
  • временно отключить Беларусь от платежной системы SWIFT.

В санкционный список предлагают включить всех причастных к принудительной посадке самолета Ryanair и задержанию Романа Протасевича и Софии Сапеги.

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Также евродепутаты призывают запретить белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх. Кроме того, предлагается лишить белорусское гостелевидение права на трансляцию матчей Евро-2020.

А тем временем Лукашенко ужесточил наказание за протесты. Как сообщали новости "Сегодня", непризнанный президент Беларуси подписал закон об усилении ответственности за нарушение порядка проведения массовых мероприятий.

Смотрите также кадры из скандального интервью задержанного в Беларуси журналиста Романа Протасевича:

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