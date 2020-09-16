Европе грозит еще одна эпидемия: ВОЗ дала тревожный прогноз

Помимо новой волны коронавируса в этом году, Европе грозит эпидемия туберкулеза. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович в России, передает ТАСС.

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"Мы очень боимся, что к концу года увидим рост числа заболевших и новую эпидемию туберкулеза, которую надо предупредить. Это очень важно для нас", – сказала Вуйнович.

Чтобы предотвратить эпидемию, европейские страны, по ее словам, должны реагировать на этот вызов, причем не только на уровне системы здравоохранения, но и на политическом уровне.

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Как отметил представитель ВОЗ, в Европе за первые шесть месяцев этого года выявлено меньше случаев заболевания туберкулезом, чем за аналогичный период прошлого года, однако это не означает, что больных стало меньше, поскольку система диагностики была парализована пандемией COVID-19. Если не удастся выявить туберкулез у 15% заболевших, то впоследствии прирост больных может составить 30%.

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"Ситуация очень тревожная, об этом надо говорить всем", – резюмировала Вуйнович.

Напомним, президент Владимир Зеленский призвал украинцев делать вакцинацию от кори и туберкулеза, поскольку это не менее опасные болезни, чем коронавирус.

Согласно последним данным Университета Хопкинса, в мире подтверждено 29 593 883 случая заражения коронавирусом, умер 935 591 человек.

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