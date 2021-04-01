В ЕС вынесли новое заключение по вакцине AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca COVID-19: продолжается обзор очень редких случаев необычных тромбов Поделиться
Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) не выявил связи между вакциной от коронавируса компании AstraZeneca и возникновением тромбов, но не исключает ее.
Об этом говорится в заявлении исполнительного директора ЕМА Эмер Кук.
По ее словам, наблюдение за "очень редкими случаями необычных тромбов", связанных с низким количеством тромбоцитов, у людей, вакцинированных вакциной COVID-19 AstraZeneca, продолжается и накануне специально созванные эксперты еще раз обсудили возможные факторы риска.
"В настоящее время не выявлено каких-либо конкретных факторов риска, таких как возраст, пол или предыдущий анамнез нарушений свертывания крови, для этих очень редких случаев. Причинно-следственная связь с вакциной не доказана, но возможна", – говорится в заявлении
Кук также отметила, что работа экспертов по наблюдению за вакцинированными этой вакциной продолжается.
Напомним,
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