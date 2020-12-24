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Европейский суд отменил санкции против Азарова

24 декабря, 19:49

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Совет Евросоюза проиграл дело в Суде Евросоюза

Суд Европейского Союза отменил решение о санкциях против экс-премьера Украины (2010-2014) Николая Азарова. Суд рассмотрел жалобу юристов бывшего главы правительства на решение Совета ЕС от 4 марта 2019 года оставить его в перечне лиц, против которых введены санкции.

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Об этом со ссылкой на решение суда от 16 декабря сообщает РБК-Украина.

Евросуд решил, что Совет ЕС не проконтролировал обеспечение соблюдения украинской судебной системой права Азарова на защиту и права на эффективную судебную защиту в уголовном процессе.

"Отсюда следует, что, приняв решение оставить имя заявителя в списке, Совет ЕС допустил ошибку оценки. В этих обстоятельствах оспариваемые действия должны быть аннулированы в той мере, в какой они относятся к заявителю, без необходимости рассматривать его ходатайство о мерах по организации процедуры", – решил суд ЕС.

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Учитывая это, суд остановил действие решения ЕС о наложении санкций на Азарова. Судебные затраты обязан оплатить Совет Евросоюза.

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Напомним, два года назад, в декабре 2018 Суд ЕС частично аннулировал санкции против Азарова.

Однако в Генпрокуратуре Украины заявили, что активы Азарова останутся под арестом, несмотря на решение Европейского суда об отмене персональных санкций.

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азаров отмена санкции евросуд Совет ЕС
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