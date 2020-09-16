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Европейское космическое агентство и NASA попытаются защитить Землю от астероидов

16 сентября, 02:20

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Запуск первого аппарата к крупному астероиду запланирован на 2021 год

Европейское космическое агентство (ESA) вместе с Национальным управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) запускает проект, призванный защитить Землю от астероидов. Об этом сообщает "Популярная механика" со ссылкой на заявление ESA.

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Новый проект под названием Hera предусматривает создание космического аппарата, который будет помогать американскому космическому аппарату Double Asteroid Redirect Test (DART), создаваемому NASA.

На июль 2021 года запланирован запуск DART к двойному астероиду Didymos (состоит из Didymos A диаметром около 800 метров, и Didymos B, или Dimorphos, диаметром 160 метров).

В сентябре 2022 года DART должен столкнуться с Dimorphos, создав на его поверхности кратер и изменив траекторию движения астероида. В случае успеха Didymos B станет первым небесным телом, орбитальные и физические характеристики которого были намеренно изменены человеком.

Запуск Hera запланирован на октябрь 2024 года – он должен добраться к Didymos в конце 2026 года и на протяжении как минимум полугода проводить изучение небесных тел с целью проанализировать, насколько эффективно физическое воздействие космических аппаратов на астероиды.

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В проекте Hera принимают участие 18 европейских стран: Германия, Италия, Бельгия, Люксембург, Португалия, Румыния, Чехия, Испания, Австрия, Дания, Франция, Венгрия, Нидерланды, Швейцария, Финляндия, Польша, Ирландия и Латвия.

Напомним, в конце лета к Земле невероятно близко подошел астероид 2020 QG, который NASA назвало потенциально опасным космическим обломком.

Мы также сообщали, что ученые обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин, что может свидетельствовать о присутствии на планете живых организмов.

Как американские астронавты выходили в открытый космос, смотрите в сюжете "Сегодня":

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